“Jogar para vencer”: Sp. Braga luta por uma vaga nas 'meias' da Liga Europa

Carlos Carvalhal definiu o encontro com o Rangers como "uma oportunidade única".

Independentemente do resultado e da equipa que vamos defrontar, o Sp. Braga vai sempre jogar para vencer. Será assim desde o primeiro minuto. Isto com todo o respeito pelo Rangers." A garantia foi dada por Carlos Carvalhal, na antevisão ao jogo desta quinta-feira (SIC - 20h00) da 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa.Os minhotos chegam a Glasgow com a vantagem da vitória por 1-0 na 1ª mão. "Não vamos esperar por nada. Se vencemos num curto espaço de tempo no Dragão, na Luz e em Alvalade é porque não fomos jogar para os empates", explicou o técnico, acrescentando: "Não será por falta de coragem que não vamos chegar às meias-finais. Se temos sonhado em viver atmosferas destas, se cá chegámos, é uma oportunidade única, devemos agarrá-la com tudo. É viver o momento com transcendência, o stress é apenas positivo. Estamos concentrados na nossa tarefa, que passa por explorar as debilidades do Rangers até ao limite."O Sp. Braga fez esta quarta-feira o treino de adaptação em Glasgow, com um minuto de silêncio em memória de Melinha, uma das mais emblemáticas adeptas do clube, falecida há dois dias.