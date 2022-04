Matrículas escolares arrancam na próxima terça-feira

Começam no Pré-Escolar e 1º ano. Listas de colocações saem em julho e agosto.

Inicia-se na terça-feira, dia 19, e decorre até 16 de maio, o período para matricular ou renovar a matrícula para a educação Pré-Escolar e 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2022-2023. Entre 17 de junho e 1 de julho é o período para as matrículas ou renovação dos alunos que vão para os 8º e 9º anos do Básico e para o Secundário. De 9 a 19 de julho, será a vez dos que vão frequentar o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º anos do Básico.









Segundo o Ministério da Educação, “o pedido de renovação de matrícula só deve ser requerido quando haja lugar a transferência de estabelecimento, transição de ciclo ou alteração de encarregado de educação ou quando esteja dependente de opção curricular”. Nos restantes casos, as renovações são automáticas.

As listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula são divulgadas até 31 de maio (Pré-Escolar e 1º ano) e até ao quinto dia útil após o fim do período de matrícula e renovação para os alunos do 5º, 7º, 10º e 1º ano do Ensino Profissional. As listas dos alunos admitidos são publicadas em 1 de julho (Pré-Escolar e 1º ano) e 1 de agosto, nos restantes anos.