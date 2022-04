Moedas exalta-se com Bloco na Assembleia Municipal de Lisboa

O autarca da capital, Carlos Moedas, dirigiu-se ao Bloco de Esquerda (BE) durante a sessão de terça-feira da Assembleia Municipal de Lisboa e, num tom irritado, acusou o partido de o querer “diabolizar”.Falando em si próprio na terceira pessoa, o presidente da Câmara de Lisboa, perante uma pergunta da deputada municipal bloquista Isabel Pires sobre uma proposta de tornar os transportes públicos gratuitos, exaltou-se e afirmou que “a estratégia do BE é que o Carlos Moedas é um diabo”.

“Olhem para mim! Acham, os senhores e as senhoras, os cidadãos que estão aqui, que o Carlos Moedas, presidente da câmara, é um diabo, só quer mal às pessoas?”, perguntou o autarca social-democrata para a plateia que assistia à sessão, salientando que há “maneiras de falarmos nesta assembleia, de respeito mútuo, de conversa”.Com inquietação, Carlos Moedas apontou que trabalha “bem com todos os outros partidos políticos” menos com o BE, em que os deputados são “moralmente superiores”.