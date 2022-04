Elon Musk propõe comprar Twitter por 38 mil milhões de euros

Musk oferece 54.20 dólares por ação, mais 38% que quando investiu na empresa pela primeira vez a 1 de abril.

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, quer comprar todas as ações da rede social Twitter por mais de 38 mil milhões de euros.





Musk oferece 54.20 dólares por ação, o que representa um aumento de 54% sobre o preço antes do investimento no Twitter, a 1 de abril, e um aumento de 38% sobre o preço no dia antes de o seu investimento ser anunciado publicamente.

"A minha oferta é a minha melhor e última oferta e se não for aceite, teria de reconsiderar a minha posição como acionista. O Twitter tem um potencial extraordinário. Eu vou desbloqueá-lo", afirmou.



Musk revelou, na semana passada, que se tinha tornado o maior acionista do Twitter, com uma participação de 9,2 por cento na empresa, a 14 de março.



Um dia depois de ter revelado a sua participação, o CEO da plataforma, Parag Agrawal, revelou que o co-fundador da Tesla tinha sido convidado a integrar o conselho de administração da empresa, um lugar que aceitou de bom grado.



Ao aceitar o lugar, Musk ficou limitado no número de ações da empresa podia possuir, com um limite máximo de 14,9 por cento.



No domingo Parag anunciou que Elon Musk recusou formalmente o seu lugar no conselho de administração.



Desde a oferta de Musk para comprar o Twitter, as ações subiram quase 12% antes da abertura do mercado.