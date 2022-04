Incêndio destruiu esplanada de café em Sines

Chamas causaram apenas danos materiais.

Um incêndio destruiu ontem à noite a esplanada de um café, situado no Bairro 1.º Maio, em Sines.

A chamas destruíram as mesas e cadeiras de plástico que estavam na esplanada. No momento em que o incêndio deflagrou, o café estava encerrado.

O alerta foi dado às 22h40 e no combate às chamas estiveram os Bombeiros de Sines com 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

As autoridades estiveram no local a recolher provas e vão investigar as causas do incêndio.