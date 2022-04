Suspeito de ataque no metro de Nova Iorque queria "mais tiroteios em massa" mas tinha medo da prisão

Frank Robert James, 62 anos, entregou-se à polícia esta quarta-feira e vai ser julgado por crimes de terrorismo.

Num dos vídeos colocados no seu canal no YouTube, Frank James, o homem procurado pelo ataque de terça-feira no metropolitano em Brooklyn, Nova Iorque, que provocou 23 feridos, expressou o seu desdém pelos afro-americanos, a quem chamou de "cultura escrava". O nova iorquino disse várias vezes que gostava que houvessem mais tiroteios em massa.