Ministro da saúde alemão alvo de tentativa de sequestro

Quatro suspeitos foram detidos por conspiração para sequestro de Karl Lauterbach.

O ministro da saúde alemão foi vítima de uma conspiração de sequestro por quatro indivíduos afiliados a grupos que protestavam contra restrições referentes à Covid-19. Karl Lauterbach afirmou que este plano falhado mostra que há grupos a conspirar contra o Estado e o sistema democrático do país.





A polícia alemã disse esta quinta-feira que detiveram quatro pessoas suspeitas de conspirar para sequestrar o ministro e destruir instalações energéticas para causar uma quebra de energia em todo o país. "Esta é uma pequena minoria na nossa sociedade, mas são altamente perigosos", disse Lauterbach.



Os suspeitos eram afiliados a grupos que protestavam contra as restrições da Covid-19 e ao movimento de extrema-direita "Reichsbürger", que nega a existência do Estado alemão moderno, informou a polícia em comunicado.

"Esta é uma pequena minoria na nossa sociedade, mas são altamente perigosos", disse Lauterbach.Os suspeitos eram afiliados a grupos que protestavam contra as restrições da Covid-19 e ao movimento de extrema-direita "Reichsbürger", que nega a existência do Estado alemão moderno, informou a polícia em comunicado.

A tentativa de sequestro é o mais recente de uma série de incidentes que destacaram a raiva de alguns alemães com as restrições impostas aos não vacinados e as propostas para tornar a vacinação obrigatória.

Em dezembro, a polícia descobriu um plano de ativistas anti-vacinação que queriam assassinar o primeiro-ministro do estado da Saxónia, no leste da Alemanha.

Neste país apenas 76,6% da população recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 – menos do que noutros países da Europa Ocidental, como Itália ou Espanha, onde os números estão acima de 80%.