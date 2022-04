Manchester United contrata duas empresas para modernizarem Old Trafford

Estádio teve a última remodelação em 2005.

O Manchester United confirmou esta quinta-feira que tem planos para remodelar o estádio de futebol de Old Trafford e revelou que contratou duas empresas que serão responsáveis pela modernização do recinto.

A última vez que Old Trafford sofreu uma remodelação aconteceu em 2005, mas as críticas têm aumentado de tom nos últimos tempos vindas de vários quadrantes, entre os quais alguns antigos futebolistas do clube, como Gary Neville, que afirmou que o estádio estava em ruínas.

As duas empresas contratadas, a 'Legends Internacional' e a 'Populus', têm experiência no desenvolvimento de estádios, como o do Tottenham Hotspur, que decidiram demolir para criar o novo Tottenham Hotspur Stadium.

"Cabe-lhes [às empresas] o trabalho de apresentar as melhores ideias para Old Trafford e estudar a sua viabilidade, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos adeptos, os quais, terão voz na escolha de qual a melhor solução para o 'teatro dos sonhos'", informou o United, em comunicado.

Segundo a imprensa inglesa, o assunto tem sido alvo de debate no clube há várias semanas e não está excluída a hipótese de demolição de Old Trafford para a construção de um novo estádio, embora a maior probabilidade seja a modernização de uma das arquibancadas, de forma a melhorar as áreas VIP e aumentar a capacidade do estádio, que é, atualmente, de 77.000 lugares.

A opção de demolir Old Trafford é a mais complexa, uma vez que obrigaria a equipa do Manchester United a jogar em outro estádio, enquanto o novo estivesse a ser construído, como fez o Tottenham, que utilizou o estádio de Wembley enquanto o novo recinto era construído, mas não há estádio em Manchester com as dimensões daquele onde os 'red devils' pudessem jogar.