Pais de bebé de 2 anos com drogas no sangue saíram em liberdade. Estão proibidos de contactar com a filha

Os pais da bebé de 2 anos que foi encontrada com drogas no sangue saíram em liberdade. Estão proibidos de contactar com a filha.

A menina está internada no

Hospital de São João, no Porto.



As análises realizadas na unidade hospitalar permitiram concluir que a menor tinha vestígios de cocaína e heroína no sangue.



A criança já havia sido retirada aos pais, quando tinha 7 meses, pela mesma razão.

Em atualização