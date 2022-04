Advogado de Salvio garante que jogador não fugiu após atropelar 'ex' e que vai esclarecer polémica

Magali Aravena é a mãe dos dois filhos do ex-jogador do Benfica.

Eduardo Salvio está a ser acusado pela ex-companheira, Magali Aravena, de a ter atropelado com um carro. Aravena, mãe dos dois filhos do ex-jogador do Benfica, fez a denúncia às autoridades na madrugada desta quinta-feira. De forma a contestar as afirmações que dão conta de que o jogador terá fugido depois do sucedido, o advogado de Salvio já veio desmentir estas declarações, dizendo que o atleta não fugiu e que vai comparecer em tribunal para que possa "esclarecer a situação", conta a TyC Sports.

"Ele tem muitas testemunhas e várias provas que vão mostrar que é inocente. Vai ficar claro o que aconteceu e que ele não é absolutamente responsável por nada ", explicou o advogado, citado pelo orgão de comunicação social da Argentina.