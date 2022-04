Mulher com maior boca do Mundo sem palavras ao descobrir homem com pénis de tamanho recorde

Sam filmou-se a assistir a programa onde Jonah conta como é viver com um órgão sexual com 40 centímetros.

Sam Ramsdell, cantora e comediante norte-americana conhecida por ter entrado para o Guiness como a mulher com a maior boca do mundo, está a dar que falar nas redes sociais após ter descoberto Jonah Falcon, o homem que é detentor não oficial do recorde de maior pénis do mundo.

A mulher, de 32 anos, filmou a sua reacção ao descobrir Jonah Falcon, num programa de televisão inglês em que participou, e onde relata como é viver com um órgão sexual de 40 centímetros (ereto) e os desafios que enfrenta. O vídeo foi depois partilhado no TikTok e no Instagram, onde rapidamente se tornou viral.

Nas imagens, a apresentadora do programa onde Jonah está a ser entrevistado relata o verdadeiro tamanho do pénis do homem, enquanto Sam Ramsdell, que tem uma boca com 6,52 centímetros de diâmetro, deixa cair o queixo e levanta as sobrancelhas, ficando sem palavras e visivelmente espantada.

Logo depois, outro apresentador traz um tudo com o tamanho do pénis de Jonah erecto. É nesta altura que a norte-americana, que continua a filmar a sua reacção de admiração, confessa: "Estou a perder a cabeça. Nem sei o que hei de comentar…".

Nos comentários ao vídeo de reacção, vários fãs de Sam brincam que Jonah "seria um par perfeito". "Pensámos todos o mesmo, Sam. Vai ser um novo desafio para ti", brincam os internautas, em referência aos vários ‘desafios’ que são lançados à norte-americana, para que esta teste os limites de elasticidade da sua boca recordista.