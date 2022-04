Populares num último esforço para tentar salvar baleia com 10 metros na praia da Fonte da Telha em Almada

Autoridade Marítima tem uma equipa em terra, "que por precaução afastou as pessoas", e outra no mar.

Uma baleia com cerca de 10 metros, em situação "moribunda", está a mobilizar meios da Autoridade Marítima na praia da Fonte da Telha, concelho de Almada. De manhã, o animal estava no mar, a cerca de 100 metros do areal, "vivo mas não reativo", explicou ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa.



Pela tarde, o animal aproximou-se do areal, sem que as autoridades conseguissem devolver o cetáceo de volta para o mar.





Em declarações ào Adjunto do Porto de Lisboa revelou que as autoridades procederam a várias operações ainda no período da manhã, nomeadamente a emissão de sons para que o animal se aproximasse das lanchas da polícia, localizadas numa parte mais profunda. Durante a manhã os nadadores salvadores tentaram impedir que as pessoas chegassem perto do animal, cenário que se alterou no período da tarde, com o esforço coletivo dos populares.

"Efetivamente não conseguimos, a baleia não respondeu às nossas manobras no sentido de a empurrar, de a encaminhar, e foi sendo arrastada, porque a maré está a encher até cerca das 15h00. Foi sendo arrastada para a praia, malgrado as nossas tentativas", informou o capitão do porto, acrescentando que o ICNF se mantém em permanente comunicação com os operacionais no terreno para acompanhamento técnico do animal.

Quanto à possibilidade de reboque na fase inicial, a opção foi descartada por ser "um risco demasiado para as pessoas que estariam envolvidas nessa operação", uma vez que a baleia ainda "tinha uma perfeita mobilidade".



Dezenas de banhistas que se encontram no local decidiram unir esforços para tentar ajudar o animal a regressar ao mar.



"Estamos na expectativa de que o animal, por si, consiga sair, sendo uma possibilidade remota efetivamente, mas há essa possibilidade", disse Diogo Vieira Branco, em declarações à agência Lusa, cerca das 15h00.

Segundo o representante, as manobras de salvamento poderiam passar por rebocar a baleia, mas "não há condições" para o fazer, "quer porque o animal já está encalhado, quer porque o reboque, com arrasto ao longo da areia, iria ferir o animal".

"O animal está vivo ainda, encalhado, com parte do corpo com água, mas encalhado", referiu Diogo Vieira Branco, esperando que após a mudança da maré a baleia possa regressar ao mar, invertendo o arrastar para terra que se verificou: "A maré está a encher até às 15:00, o animal está a ser arrastado para terra, expectavelmente até a maré começar a vazar, e a partir daí vamos ver como é que evolui."

Apesar de a Polícia Marítima só ter sido informada da presença da baleia pelas 09h00, segundo pescadores locais, o animal é visível a partir da praia desde cerca das 06h00.





Em atualização



