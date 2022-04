Jornalista da TV Globo esfaqueado em Brasília

Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado várias vezes no abdómen, no tórax e na perna e transportado em estado grave para o hospital.

Um jornalista da TV Globo foi esfaqueado esta quinta-feira à noite perto do edifício onde mora em Brasília, no Brasil.

Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado várias vezes

no abdómen, no tórax e na perna

e transportado em estado grave para o

Hospital de Base do Distrito Federal.



Nas imagens de videovigilância partilhadas pelo portal G1 é possível ver o momento em que uma dupla ataca o jornalista. Os suspeitos colocaram-se em fuga.



A Polícia Civil investiga as causas do crime. A carteira da vítima foi encontrada no local, mas o telemóvel desapareceu.



O canal de televisão emitiu já um comunicado sobre o violento episódio.