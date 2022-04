Tomar banho e trocar de roupa: Especialista do Zoomarine deixa conselhos a quem contactou com baleia na Fonte da Telha

Élio Vicente relembrou que as pessoas que estão dentro de água e a contactar com o animal "estarão a contaminar-se com vírus e bactérias".

Élio Vicente,

Relações Externas do

Zoomarine, no Algarve, analisou o caso da baleia em dificuldades na praia da fonte da Telha, no concelho de Almada e deixou alguns conselhos à população que esteve em contacto com o animal.

Em declarações à



Perante a ação dos banhistas no local, que decidiram durante a tarde tentar mover o cetáceo de volta ao mar, Élio Vicente sublinhou que é importante ouvir as autoridades sobre como proceder nestes casos. "Não podemos esquecer que é um animal selvagem, que não está habituado a contacto direto com o ser humano", relembrou.



, o especialista em animais marinhos revelou que o animal, que se encontra desde a manhã desta sexta-feira em dificuldades no mar, deverá ter "um problema letal".Perante a ação dos banhistas no local, que decidiram durante a tarde tentar mover o cetáceo de volta ao mar, Élio Vicente sublinhou que é importante ouvir as autoridades sobre como proceder nestes casos. "Não podemos esquecer que é um animal selvagem, que não está habituado a contacto direto com o ser humano", relembrou. Para o especialista, e apesar da boa vontade das pessoas, o animal, que deverá ter algumas toneladas, "não deverá ser transportado". Para o especialista, e apesar da boa vontade das pessoas, o animal, que deverá ter algumas toneladas, "não deverá ser transportado".

"O nível de stress deste animal, se ainda estiver vivo, poderá subir consideravelmente", explicou ainda.

Banhistas que estiveram em contacto com animal devem ter cuidados redobrados

A baleia, que ao longo do dia se aproximou do areal da praia da Margem Sul, pode ser portadora de vírus e bactérias prejudiciais ao ser humano.



Élio Vicente afirmou que as pessoas que estão dentro de água e a contactar com o animal "estarão a contaminar-se com vírus e bactérias".



O especialista deixou alguns conselhos. As pessoas que estiveram junto da baleia ou em contacto com terceiros devem tomar um banho e mudar de roupa o mais depressa possível. O vestuário, as toalhas de praia e o calçado, quando em contacto com o animal, devem ser igualmente lavados ou desinfetados.



Os idosos, as crianças e as pessoas de grupos mais vulneráveis devem estar atentas nos próximos dias. "Há muitas doenças que podem passar de não humanos para humanos e vice-versa", alerta Élio Vicente.