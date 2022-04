Banhistas fazem cordão humano à volta de baleia na praia da Fonte da Telha. Animal está no areal em estado crítico

"Toda a gente tentou ajudar, mas o sucesso não é muito", destacou Nuno Paixão, da Provedoria dos Animais do Município de Almada.

A baleia que arrojou esta sexta-feira na praia da Fonte da Telha, concelho de Almada, está a ser protegida por um cordão humano com dezenas de pessoas. O cachalote encontra-se em estado crítico e imobilizado na areia, uma vez que a maré desceu, explicou no local Nuno Paixão, da Provedoria dos Animais do Município de Almada.

De acordo com o responsável, "toda a gente tentou ajudar dentro dos possíveis, mas o sucesso não é muito", acrescentando que "teve de se chegar a um consenso com as pessoas de forma a perceber o que realmente podiam fazer".