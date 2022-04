Miguel Nascimento vence 50 metros livres do Open da Dinamarca de natação

Em segundo lugar ficou o compatriota Diogo Ribeiro.

O nadador português Miguel Nascimento venceu esta sexta-feira a final A dos 50 livres metros livres (22,20 segundos) do Open da Dinamarca, com o compatriota Diogo Ribeiro a ficar no segundo lugar (22,44).

Miguel Nascimento, que nos Campeonatos Nacionais em Coimbra havia igualado o seu recorde nacional (22,16), e há uma semana no campeonato da 1.º divisão no Jamor venceu com 22,18, marcas que são mínimos para o Europeu e Mundial, "voltou a apresentar-se em excelente momento", ao vencer em Copenhaga com 22,20, assinalou em comunicado a Federação Portuguesa de Natação.