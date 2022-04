145 mortos e 59 434 infetados por Covid-19 na última semana em Portugal

Conheça os mais recentes dados do relatório da Direção Geral da Saúde.

Portugal registou, na semana de 5 a 11 de abril, um total de 145 mortos por Covid-19, menos sete do que o registado no relatório anterior, e 61 988 novos casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico semanal da DGS.

Segundo o documento, em termos de novos casos, há menos 2 528 do que na semana anterior, com a incidência de novos casos por 100 mil habitantes a descer 4%. O índice de transmissibilidade R(t) é um valor inferior a 1 a nível nacional (0,94) e em todas as regiões à exceção da Região Norte (1,00) da RA dos Açores (1,02), o que indica uma tendência decrescente na maioria do território Nacional.

No que diz respeito à ocupação hospitalar, há 1172 internados em enfermarias e 60 internados em unidades de Cuidados Intensivos. O número representa um aumento de 62 internamentos em enfermarias.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de infeções, com um total de 21 196 casos entre 5 e 11 de abril, menos 1704 do que no período anterior, e 46 óbitos, mais 11.

Passando de uma anterior descida para um aumento de infeções e de mortes, a região Norte totalizou 13 976 casos de infeção, mais 1381 do que no período entre 29 de março e 04 de abril, e um total 28 mortes, mais cinco.

A região Centro contabilizou 11 179 casos (menos 381) e 39 mortes (mais três), o Alentejo registou 4247 casos positivos (mais sete) e 14 óbitos (mais dois) e o Algarve verificou 3.574 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 379) e nove mortes (número igual ao período anterior).

De acordo com a DGS, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser a que apresenta maior número de casos a sete dias (9.805), seguida das pessoas entre os 50 e os 59 anos (8.701), enquanto as crianças até nove anos foram o grupo com menos infeções (3052), a que se segue os idosos com 80 ou mais anos (4054).

Dos internamentos totais, 553 foram de idosos com 80 ou mais anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (260) e dos 60 aos 69 anos (151).