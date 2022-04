Velhice dá pensão média de 500 euros

O valor médio das pensões de velhice da Segurança Social era, no final de 2020, de 501,77 euros, segundo a informação complementar à proposta de Orçamento do Estado para 2022. A análise por sexo dos mais de 1,8 milhões de pensões mostra que os homens recebiam, em média, 647,37 euros, enquanto as mulheres recebiam 367,19 euros, ou seja, menos 280,18 euros mensais.Saiba mais no Correio da Manhã