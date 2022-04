Sacristão agredido em igreja no centro histórico de Coimbra

Um homem agrediu o sacristão de uma igreja no centro de Coimbra na manhã deste sábado. Outra pessoa ficou ferida quando tentava ajudar.

Tudo aconteceu pelas 10h00 no interior da Igreja de São Bartolomeu, em pleno centro histórico, junto à Praça do Comércio.

O altar estava a ser preparado para as cerimónias pascais quando o sacristão foi agredido por um homem. Um comerciante da zona foi em auxílio do sacristão e acabou igualmente agredido.Foram os lojistas que deram o alerta para as autoridades, que se encontravam na zona.O agressor, que acabou detido e identificado, acabou manietado por um eletricista que trabalhava numas obras numa loja na zona ainda antes da chegada da polícia.No local estiveram as viaturas da Cruz Vermelha Portuguesa que assistiu e estabilizou as vítimas, encaminhadas depois para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.