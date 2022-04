Autoridades de saúde interditam zona no areal da praia da Fonte da Telha onde esteve baleia

A praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada, vai manter-se aberta para banhos este sábado após a morte de uma baleia que ficou encalhada esta sexta-feira.

. No entanto, o delegado de saúde decretou uma zona de interdição no areal até à remoção da camada superficial de areia onde esteve o animal. A interdição deverá manter-se até cerca das 17h00, confirmou Diogo Vieira Branco.

A carcaça do cachalote, que viria a morrer já nesta sexta-feira à noite após várias tentativas ao longo do dia, incluindo a ajuda de vários banhistas, será levada para o aterro sanitário.



As operações de remoção da carcaça do animal tiveram início ainda à noite, mas o peso e tamanho do mesmo dificultaram as operações no areal, que prosseguiam ainda na manhã deste sábado.

A Polícia Marítima foi informada por volta das 09h00 de sexta-feira da existência de uma baleia junto à praia da Fonte da Telha.

Depois de a tentativa de encaminhá-la para o mar, em colaboração com o ICNF, não ter tido sucesso, o animal acabou por encalhar no areal, onde viria a morrer.