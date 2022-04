Marcelo Rebelo de Sousa vai assinar decreto de luto nacional pela morte de Eunice Muñoz

Presidente da República rejeita opinar sobre uma possível transladação da atriz para o Panteão Nacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que vai assinar o decreto de luto nacional pela morte de Eunice Muñoz e rejeitou opinar sobre uma possível transladação da atriz para o Panteão Nacional.

Em declarações aos jornalistas enquanto fazia compras no mercado das Velas, em São Jorge, nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não foi tomar banho, como constava da agenda, porque esteve a tratar de "problemas" mais "urgentes".





Não fui ao banho porque estive a tratar de problemas que eram um bocadinho mais urgentes do que o banho. Tenho de assinar logo no aeroporto o decreto do luto nacional da Eunice Muñoz para entrar em vigor já amanhã, embora só produza efeitos na terça-feira, dia do funeral", afirmou.