Detidos dois assaltantes que se barricaram com refém em ourivesaria em Aveiro

PSP de Aveiro montou um perímetro de segurança e isolou a zona.

Dois homens barricaram-se este sábado à tarde, com pelo menos uma refém, no interior de uma ourivesaria, na avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro. Ao que tudo indica, tratou-se de um assalto com sequestro.Os assaltantes estavam armados e fizeram refém a funcionária do espaço, com cerca de 30 anos, entretanto libertada, como mostram as imagens captadas pelaDe acordo com Fernando Lopes da PSP, saiu ilesa e sem ferimentos.A avenida onde se encontra o estabelecimento foi completamente cortada ao trânsito. A PSP montou um forte dispositivo.O Grupo de Operações Especiais da Unidade Especial de Polícia foi também acionado, com equipa de negociadores. Através das conversações com os assaltantes, conseguiram que estes se rendessem e foi feita a detenção no local.Fernando Lopes salientou ainda que um dos homens ja teria assaltado esta ourivesaria e o grupo estaria a mando de um terceiro assaltante via telefónica.Assalto terá ocorrido por volta das 16h.Em atualização