Jovem morre junto ao irmão na Boca do Inferno em Cascais

Um jovem de 22 anos, de nacionalidade moldava, morreu afogado junto à Boca do Inferno, em Cascais. O irmão, cuja idade não foi ainda apurada, e que entrou na água ao mesmo tempo da vítima, ficou em estado de choque total.Desconhecem-se ainda as razões pelas quais os dois irmãos entraram na água, numa zona conhecida como Lage do Mexilhoeiro. Trata-se de um local ainda distante de um areal, e onde existem rulotes de comes e bebes.Eram 15h30 quando populares se aperceberam do pânico dos familiares, acionando a Polícia Marítima.Duas embarcações com um total de 4 agentes foram rapidamente para o local.Um dos irmãos saiu pelos próprios meios da água, enquanto o outro teve de ser retirado pelos agentes da Polícia Marítima.O jovem de 22 anos foi assistido já inconsciente na Marina de Cascais. Fonte oficial disse aoque espumava muito da boca. "Ainda foi submetido a manobras de reanimação por parte do INEM, vindo no entanto o óbito a ser declarado. Foi possível identificá-lo apenas pela carta de condução", acrescentou a mesma fonte.O irmão, que não fala português nem outras línguas além da materna, o que levou a Polícia Marítima a pedir já o apoio à embaixada moldava em Lisboa para que se proceda à identificação do mesmo, ficou em choque total. Teve de ser transportado de urgência para o Hospital de Cascais.