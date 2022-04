Homem mais rico da Ucrânia quer reconstruir a cidade de Mariupol

O homem mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov, proprietário da maior fábrica de aço do país, a Metinvest, comprometeu-se a ajudar na reconstrução da cidade de Mariupol, que tem enfrentado a agressão russa desde o início da guerra. Empresário também detinha as fábricas Azovstal e Illich, na cidade ucraniana, destruídas na sequência de ataques.

"Acredito que os nossos bravos soldados defenderão a cidade, embora perceba o quão difícil é para eles", destacou Rinat Akhmetov.

Esta sexta-feira, a Metinvest destacou que seria inaceitável, nem iria permitir que as fábricas Azovstal e Illich operassem sob ocupação russa.Segundo Rinat Akhmetov, o que aconteceu em Mariupol, "é uma tragédia global e um exemplo global de heroísmo". "Para nós, a guerra estourou em 2014. Perdemos todos os nossos ativos na Crimeia e no território temporariamente ocupado de Donbass", salientou acrescentando que perder estes negócios os tornou mais fortes.Sem revelar o seu paradeiro, o empresário referiu que a "ambição é regressar a uma Mariupol ucraniana e implementar os planos [que tem] para que o aço ali produzido possa competir nos mercados globais como antes."De acordo com a Reuters, Rinat Akhmetov regressou à Ucrânia a 23 de fevereiro, um dia antes do início da guerra.