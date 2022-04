Jovem em estado grave após ser colhida por comboio na estação ferroviária de Braço de Prata em Lisboa

Vítima, de 17 anos, foi transportada para o hospital.

Uma jovem sofreu este sábado ferimentos graves num incidente junto à linha de comboio na estação de Braço de Prata, em Lisboa, que condicionou a circulação ferroviária, segundo os bombeiros e a Infraestruturas de Portugal.

"Duas jovens estavam a circular junto à via e, apesar dos sinais sonoros, o comboio apanhou uma de raspão. Foi prestado socorro e foi transportada para o hospital", indicou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa disse que o alerta para o acidente ferroviário na estação de Braço de Prata ocorreu pelas 19h15, referindo que se tratou de "uma jovem de 17 anos que foi colhida por um comboio".

Esta "vítima grave" foi assistida no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o auxílio dos bombeiros, e acabou por ser transportada ao hospital de São José, em Lisboa, indicou fonte do RSB, adiantando que não houve mais vítimas a registar.

O acidente ferroviário "ficou circunscrito a uma das linhas", pelo que a circulação dos comboios "nunca esteve totalmente interrompida", apenas condicionada entre as 19h20 e as 19h45 no troço entre Roma-Areeiro e Oriente, informou fonte da IP, explicando que durante esse período foi possível circular nos dois sentidos, mas numa linha só, quando normalmente são duas linhas.

"Às 19h45 foi restabelecida a circulação e ficou tudo normalizado", revelou a mesma fonte.

De acordo com o RSB, a ocorrência mobilizou uma viatura dos bombeiros, com seis elementos, e dois veículos do INEM, com quatro operacionais.