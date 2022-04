Equador apreende mais de duas toneladas de cocaína com destino à Bélgica

Durante a inspeção do contentor, um cão da brigada antinarcóticos alertou para 31 sacos de juta escondidos em caixotes de bananas.

A polícia equatoriana anunciou ter apreendido mais de duas toneladas de cocaína escondida num contentor com bananas para exportação, destinado à Bélgica.

A polícia indicou que a apreensão foi feita na inspeção de um contentor com bananas para exportação, no porto da cidade de Guayaquil (sudoeste), indicou, no sábado, na conta na rede social Twitter.

Durante a inspeção do contentor, um cão da brigada antinarcóticos alertou para 31 sacos de juta escondidos em caixotes de bananas, referiu.