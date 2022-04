Governo do Peru propõe castração química para violadores de menores

"Basta de tanta violência. Os crimes de violência sexual contra crianças não serão tolerados por este Governo" afirma Pedro Castillo.

O Governo do Peru propôs a aplicação de "medidas drásticas", como a castração química, para violadores de menores, na sequência do choque causado no país por um ataque contra uma menina de 3 anos, disse o Presidente, Pedro Castillo.

"Basta de tanta violência. Os crimes de violência sexual contra crianças não serão tolerados por este Governo, nem ficarão impunes. A dor desta família também é nossa", disse Castillo, num comunicado divulgado no sábado, pela presidência peruana.





"Este ato atroz e desumano leva-nos, enquanto país, a pensar seriamente na adoção de políticas públicas mais severas que salvaguardem os direitos humanos dos mais indefesos, que são os nossos filhos", salientou o chefe de Estado sobre o caso, ocorrido em Chiclayo (norte).