Rússia quer rendição em Mariupol a partir das 04h00 em Lisboa

"A todos aqueles que depuserem as armas é garantido que pouparemos a vida", afirma o chefe do Centro de Controlo de Defesa russo.

A Rússia apelou este domingo a rendição das forças ucranianas em Mariupol, cidade cercada no leste do país, a partir das 06h00 (04h00 em Lisboa), comprometendo-se a poupar as vidas de quem depuser as armas.

"Dada a situação catastrófica que se desenvolveu na fábrica metalúrgica Azovstal e além de serem guiadas por princípios puramente humanos, as Forças Armadas russas apelam aos militantes dos batalhões nacionalistas e aos mercenários estrangeiros para, a partir das 06h00, de 17 de abril de 2022, cessem quaisquer hostilidades e deponham as armas", disse, em comunicado, o chefe do Centro de Controlo de Defesa russo, coronel general Mikhail Mizintsev, de acordo com a agência de notícias oficial russa Tass.