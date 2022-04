Feirante mata homem frente à família na Moita e quer sair já da prisão

Artur Vicente foi assassinado, com um ferro de armar barracas, em frente à família, em 23 de julho de 2005, na Baixa da Banheira, Moita. Os homicidas, três irmãos liderados pelo feirante João Quintino, fugiram, mas acabaram detidos e condenados - após recursos a penas de 18 anos (João) e 17 anos de prisão. O cabecilha do trio homicida começou a cumprir prisão a 5 de maio de 2007 - e queria sair já em liberdade condicional, um ano antes de ter de ser obrigatoriamente solto por atingir os 5/6 da pena (fevereiro de 2023).Saiba mais no Correio da Manhã