PJ investiga cadáver de mulher encontrado num buraco em praia de Cascais

O corpo foi descoberto por populares. Em rigidez profunda, estaria no buraco há mais de 24 horas. Uma testemunha diz que viu no local a mulher, residente na Margem Sul, na sexta-feira e "parecia estar a dormir". A vítima tinha uma pulseira de um hospital, através do qual a polícia tentava ontem encontrar a família, sem sucesso.

O corpo foi retirado para o areal e alvo de perícias pela PJ. Só a autópsia determinará data e causa da morte.