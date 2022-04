"Não devemos ter medo, mas devemos estar preparados" afirma Zelensky

O presidente ucraniano,

Volodymyr Zelensky, foi entrevistado no sábado pelo repórter da CNN Internacional, Jake Tapper, uma entrevista onde o tema da invassão russa à Ucrânia trouxe ao de cima algumas questões.Volodymyr Zelensky,não quis adiantar números sobre as mortes de civis e soldados, pois muitas cidades do sul estão cercadas, como por exemplo Mariupol, Berdyansk e Kherson, sendo impossível dar um número exato de perdas. "Nós não sabemos quantas pessoas morreram nestas áreas bloqueadas".

"Não devemos de ter medo, mas devemos estar preparados", disse Zelensky, quando defendeu que a Ucrânia deveria estar preparada para a possibilidade de Vladimir Putin usar armas nuclares.Mas esta questão não é apenas levantada para a Ucrânia, mas sim para todo o mundo, como afirmou o presidente ucranino: "Todos os países têm de estar preocupados, porque pode não ser uma informação real, porém pode vir a ser verdade".Relativamente à cidade de Mariupol, segundo Zelensky, "a situação é muito díficil, e a cada dia que passa é cada vez mais instável".As declarações de Volodymyr Zelensky surgem após os bombardeamentos nas várias cidades ucranianas, incluindo Kiev, nos últimos dias.