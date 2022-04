China Eastern Airlines retoma voos do Boeing 737-800 após acidente em março

De acordo com a empresa, foram realizados todos os testes necessários a cada uma das aeronaves antes de retomarem os serviços comerciais.

A China Eastern Airlines retomous os voos comercais das aeronaves Boeing 737-800, menos de um mês depois do acidente perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi, no dia 21 de março, que resultou na morte dos 132 passageiros. Na altura, a empresa suspendeu os voos de 223 dessas aeronaves.

De acordo com a companhia aérea, foram realizados testes de verificações estruturais e dados de aeronavegabilidade para cada uma das aeronaves antes de retomarem os serviços comerciais.



Os aviões Boeing 737-800 com números de matrícula próximos ao que caiu em 21 de março ainda a ser submetidos a verificações de manutenção e avaliação.

Os dados do Flightradar24 mostraram esteque o voo MU5843 da China Eastern, operado por uma aeronave Boeing 737-800 com três anos, descolou este domingo da cidade de Kunming, no sudoeste da China, às 09h58 (hora local) domingo e pousou às 11h em Chengdu, também no sudoeste da China.



Essa aeronave, que completou um voo de teste no sábado, retornou mais tarde a Kunming, de acordo com o Flightradar24.

Outro jato Boeing 737-800 realizou um voo de teste na manhã deste domingo em Xangai, onde a China Eastern está sediada.

Recorde-se que o Boeing 737-800 da companhia aérea China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, despenhou-se no dia 21 de março perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi, após uma descida repentina de 8,800 metros de altitude em poucos minutos.



As equipas de resgate encontraram as duas caixas-negras do avião da China Eastern e a companhia disse que enviaria um relatório preliminar à Organização da Aviação Civil Internacional, agência especializada das Nações Unidas, 30 dias após o incidente. Um delas continha as gravações de vozes na cabine e a outra continha informações técnicas como a rota do avião, velocidade, altitude e posição do motor antes de cair.