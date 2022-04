Pelos menos nove pessoas atingidas a tiro em restaurante no estado norte-americano da Carolina do Sul

Incidente ocorreu este domingo no Cara's Lounge, em Furman, localizado a cerca de 80 quilómetros de Columbia.

Pelo menos nove pessoas foram atingidas a tiro num restaurante da Carolina do Sul, Estados Unidos da América, avançou a polícia norte-americana.

De acordo com a ABC News, que cita a autoridade, o tiroteio ocorreu este domingo no Cara's Lounge em Furman, Carolina do Sul, localizado a cerca de 80 quilómetros a noroeste de Columbia.



As circunstâncias que levaram ao tiroteio não são claras e a polícia não divulgou mais informações.



O tiroteio ocorre um dia depois de um tiroteio num centro comercial em Columbia, Carolina do Sul, que deixou 14 pessoas feridas.