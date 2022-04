Comissão Europeia anuncia mais 50 milhões de euros para fundo humanitário de resposta à guerra na Ucrânia

A União Europeia (UE) vai atribuir 50 milhões de euros adicionais de financiamento humanitário à Ucrânia, de forma a prestar apoio aos afetados pela invasão russa, anunciou a Comissão Europeia numa declaração este domingo. Do total do reforço, 45 milhões de euros vão para projetos humanitários na Ucrânia e 5 milhões de euros para projetos na mesma área mas na Moldávia

"A UE está a atribuir mais 50 milhões de euros em financiamento humanitário para apoiar as pessoas afetadas pela guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo 45 milhões de euros para projetos humanitários na Ucrânia e 5 milhões de euros para a Moldávia", lê-se no comunicado, citado pelo

De acordo com a comissão, em causa está o facto de os combates e os ataques com mísseis continuarem a destruir infraestruturas civis e as necessidades humanitárias na Ucrânia continuarem a ser "extremamente elevadas".Apesar das restrições de acesso e segurança, a comissão destaca que "os parceiros humanitários da UE estão a prestar assistência a pessoas vulneráveis em diferentes regiões da Ucrânia"."Isto eleva para 143 milhões de euros o financiamento total da ajuda humanitária da UE em resposta à guerra", diz a comissão, acrescentando que "este financiamento faz parte do pacote de apoio de 1 bilião de euros prometido pela Comissão Europeia na semana passada, a 'Stand Up For Ukraine'".Este novo financiamento irá abordar as necessidades humanitárias mais urgentes, "fornecendo serviços médicos de emergência, acesso a água potável segura e higiene, abrigo e proteção, assistência monetária, e apoio contra a violência baseada no género".Já este domingo, a presidente da Comissão Europeia instou os estados membros a disponibilizarem urgentemente sistemas de armamento à Ucrânia e sugeriu que a UE aplicasse novas sanções que possam visar a empresa estatal de serviços bancários e financeiros de maioria russa, o Sberbank. "Aplica-se a todos os estados membros: aqueles que podem disponibilizar rapidamente, porque só assim a Ucrânia pode sobreviver na sua aguda batalha defensiva contra a Rússia", disse Ursula von der Leyen ao jornal alemão Bild am Sonntag.Von der Leyen disse ainda este domingo que as sanções estão a afetar cada vez mais a economia russa, "semana após semana", e que as "exportações de bens para a Rússia caíram 70%".