Brasil declara fim de emergência sanitária causada pelo Covid-19

Decisão não significa que a pandemia tenha chegado ao fim.

O ministro da saúde brasileiro anunciou no domingo o fim da emergência sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus no país, numa declaração oficial transmitida na rede nacional de rádio e televisão.

Marcelo Queiroga justificou a decisão com a melhoria do cenário epidemiológico no país, ao sucesso da campanha de vacinação e a eficácia do sistema de saúde pública, conhecido no país como SUS.

No entanto, salientou que o fim da emergência sanitária "não significa o fim da covid-19".