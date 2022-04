Homem mistura veneno no vinho do filho em Mêda

Alcino Souto, 49 anos, foi condenado a três anos e meio de prisão por tentar matar o filho, de 29 anos, com veneno que lhe misturou na bebida, em Mêda. O Tribunal de Vila Nova de Foz Coa também deu como provado que infligia maus-tratos à ex-mulher e à filha, na altura com 12 anos. Acabou condenado por dois crimes de violência doméstica agravada, um crime de ofensa à integridade física qualificada na forma tentada e ainda um crime de ameaça agravada.Leia a notícia completa no Correio da Manhã