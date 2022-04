Finge estar morta para escapar a assassinato à pancada em Braga

Namorado, de 33 anos, não gostou de ver a vítima, de 43, a falar com amigo durante uma festa de aniversário.

Namoravam há pouco mais de dois meses, mas desde logo o empresário, de 33 anos, "passou a ter um comportamento possessivo e ciumento" com a companheira, de 43, "exigindo que fosse submissa e que lhe obedecesse, principalmente à frente dos seus amigos". Durante um convívio na praia fluvial de Adaúfe, em Braga, na madrugada de 5 de setembro do ano passado, a violência agravou-se após mais uma cena de ciúmes e só não terminou com a morte da vítima porque esta, pensando "que ia morrer nesse instante", "optou por se fingir de morta".Leia a notícia completa no Correio da Manhã