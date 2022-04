Despiste de carro na VCI provoca caos no trânsito

Duas vias da esquerda estão cortadas.

Um despiste de carro na VCI, no Porto, provocou na manhã desta segunda-feira trânsito congestionado.As duas vias à esquerda estão cortadas.Ao que tudo indica não há feridos.No local esteve uma ambulância da Cruz Vermelha e os Bombeiros Sapadores do Porto.A limpeza da estrada já está terminada, mas o veículo ainda permanece no local.