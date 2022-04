Boris Johnson de visita à Índia

Objetivo é reforçar laços comerciais e de segurança entre os dois países.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desloca-se esta semana à Índia, uma visita prevista desde 2019, para reforçar laços comerciais e de segurança. A visita começa na quinta-feira, em Ahmedabad, onde Johnson se reunirá com dirigentes de grandes empresas, naquela que será a primeira visita de um primeiro-ministro do Reino Unido ao estado de Gujarat, o quinto maior da Índia e local de origem de quase metade da população indiana que vive em território britânico.Na sexta-feira, Boris Johnson deverá reunir-se em Nova Deli com seu homólogo indiano, Narendra Modi, com quem discutirá questões de interesse comum, como a "defesa estratégica e relações diplomáticas e económicas".O Governo britânico estima que um acordo com a Índia poderia aumentar o comércio total do Reino Unido até 28 milhões de libras (cerca de 34 milhões de euros) anualmente até 2035.