Homens, mulher e criança assaltam talho na Maia e roubam marisco

Partiram porta de vidro em plena luz do dia e entraram.

Dois homens assaltaram, este domingo à tarde, um talho em Gemunde, na Maia. No carro em que se faziam transportar, estariam ainda uma mulher e uma criança.As imagens de videovigilância mostram os dois ladrões a espreitarem na montra do Talho de Gemunde, a partirem a porta de vidro - com um paralelo - e a entrarem no estabelecimento. Lá dentro, dirigiram-se à arca frigorífica, de onde retiraram marisco no valor de cerca de 500 euros.Após o assalto, entraram no carro, que se manteve à porta, e fugiram. Até ao fecho da edição continuavam a monte. A GNR está a investigar.