Jovem preso ao ameaçar ‘ex’ de morte com faca no Seixal

Agressor tentou arrombar a porta do apartamento onde vítima reside ao pontapé.

Um jovem de 20 anos foi preso pela PSP no Miratejo, Seixal, quando tentava fugir após ter ameaçado de morte, de faca em punho, a ex-namorada, de 19 anos.Foi a vítima do ataque a chamar as patrulhas, depois de o antigo companheiro lhe ter tentado arrombar a porta do apartamento onde reside ao pontapé.Os agentes ainda chegaram a tempo de ver o jovem a fugir a correr do prédio onde proferiu as ameaças à antiga companheira, conseguindo manietá-lo e prendê-lo. Irá ser presente a tribunal pelo crime de ameaças e posse de arma.