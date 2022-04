Atingidos por tiros de borracha em Camarate apresentam queixa contra a PSP

Os dois irmãos que foram atingidos nas pernas por balas de borracha da PSP em Camarate, Loures, vão avançar com queixa-crime contra o agente autor dos disparos.Paulo Mendes Santos, advogado dos dois homens, explicou que uma testemunha dos factos, ex-sogra do irmão (também ele preso) dos atingidos, “afirmou em tribunal ter visto um agente ir buscar a ‘shotgun’ ao carro e disparar para as pernas”.

Os três detidos saíram em liberdade do Tribunal de Loures, com apresentações e proibição de contacto com testemunhas.A desordem começou pelas 21h30 de quinta-feira, no Bairro da Bogalheira, em Camarate. Alegando ter sido agredida e expulsa de casa pelo namorado, uma mulher pediu ajuda à PSP para retirar os seus bens. Uma patrulha da Esquadra de Camarate acorreu ao local e foi logo rodeada por vários moradores. Foi com dificuldade que os bens da queixosa foram retirados, vindo a mãe desta a ser agredida pelo antigo genro. A PSP pediu de imediato reforços, vindo a deter o agressor, que foi colocado dentro de um carro-patrulha. A violência intensificou-se, com ameaças e tentativas de agressão aos agentes.Foi então que os irmãos mais velhos do detido tentaram entrar na viatura policial, para libertar o agressor. Um dos agentes da PSP de Camarate recorreu à espingarda ‘shotgun’, fazendo pelo menos três disparos. Os dois homens foram atingidos nas pernas e transportados ao Hospital de Santa Maria.