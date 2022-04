Xangai anuncia primeiras mortes desde que foi atingida pelo atual surto de Covid-19

Todos os três infetados que morreram eram idosos e tinham doenças subjacentes.

As autoridades de Xangai relataram esta segunda-feira as primeiras mortes, três, por Covid-19 do mais recente surto na cidade, que está sob confinamento há várias semanas.

Todos os três infetados que morreram eram idosos e tinham doenças subjacentes, como diabetes e hipertensão, e não estavam vacinados contra o coronavírus, disse Wu Ganiu, da Comissão de Saúde da cidade, em conferência de imprensa.

"Após entrarem no hospital, a condição de saúde de cada um agravou-se, e acabaram por morrer, apesar de várias tentativas para os salvar", disse.