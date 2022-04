Colisão violenta deixa um casal ferido em Arouca

Na sequência do acidente um dos veículos ainda capotou.

Uma violenta colisão entre três viaturas causou ferimentos graves a um casal já depois das 12h20 na EN326, em Rossas, Arouca.Na sequência do acidente um dos veículos ainda capotou.Os dois feridos – que têm entre os 30 e os 40 anos – foram assistidos no local pelos bombeiros e hospitalizados.A GNR também foi acionada e investiga as causas deste acidente.