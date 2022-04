Suposto enfermeiro que terá administrado injeção letal detido em Angola

Homem foi detido no bairro Titanic, município do Kilamba Kiaxi, e é suspeito de um crime de homicídio qualificado por exercício de função ilegal.

A polícia angolana anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 47 anos, suspeito de ter administrado uma injeção intramuscular com uma substância fora de prazo, que terá provocado a morte de uma pessoa.

Segundo informações da polícia, o homem foi detido no bairro Titanic, município do Kilamba Kiaxi, e é suspeito de um crime de homicídio qualificado por exercício de função ilegal.

Os factos ocorreram quando a vítima se sentiu mal, depois de ter praticado exercícios físicos, e procurou o suposto enfermeiro que terá aplicado uma injeção intramuscular já fora do prazo de validade, fragilizando "ainda mais o seu estado de saúde".

O suspeito pediu então às filhas da vítima para se deslocarem a farmácia mais próxima, para adquirirem uma segunda ampola, aproveitando a ausência dos familiares para se pôr em fuga, enquanto a vítima acabou por perder a vida.

No fim de semana pascal, as autoridades angolanas registaram na capital do país 24 acidentes, de que resultaram 13 mortos, por atropelamento, e 14 feridos, tendo sido sancionados 320 automobilistas por infrações ao Código de Estrada.

Neste período, foram também detidos 53 cidadãos pela presumível autoria dos crimes de condução em estado de embriaguez e corrupção ativa e apreendidas 11 armas de fogo, entre as quais seis metralhadoras AKM.