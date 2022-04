Três assaltantes roubam tabaco de enrolar de bombas de combustível

Grupo destruiu o gradeamento do estabelecimento com uma viatura em marcha atrás.

Três assaltantes encapuzados assaltaram umas bombas de combustível, localizadas em Serzedo, Vila Nova de Gaia, na madrugada desta segunda-feira.O grupo destruiu o gradeamento do estabelecimento com uma viatura em marcha atrás. Do interior roubaram vários pacotes de tabaco de enrolar.Deixaram um rasto de destruição.O caso foi comunicado à GNR que já está a investigar.