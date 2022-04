Morreu um dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo

Craque português divulga o falecimento do menino.

Cristiano Ronaldo anunciou, esta segunda-feira, que um filhos gémeos morreu. Georgina Rodriguez estava grávida de uma menina e de um menino."É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. A maior dor que qualquer pai pode sentir", disse Ronaldo nas redes sociais.O futebolista agradeceu o cuidado e apoio dos médicos e enfermeiros e escreveu ainda que "só o nascimento da bebé" lhe dá força para viver este momento "com alguma esperança e felicidade"."Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", conclui o futebolista.