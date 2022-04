Caso de legionella detetado no Hospital de Torres Vedras

Análise positiva à Legionela obrigou a encerrar as instalações sanitárias do serviço de Medicina B.

Uma análise positiva à Legionela no Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Unidade de Torres Vedras, obrigou a encerrar as instalações sanitárias do serviço de Medicina B, confirmou ao CM o Conselho de Administração.

Segundo queixas chegadas ao CM, os doentes são obrigados a fazer as necessidades em arrastadeiras, mesmo os que conseguem caminhar. Nenhuma pessoa contraiu a bactéria Legionela, garante o CHO, que diz ter comunicado a situação à Autoridade de Saúde Local e cumprido "as recomendações da mesma", tendo efetuado "desinfeção térmica, purgas, substituição de cabeças de torneiras, de chuveiros e preletores".

Foram também "recolhidas novas amostras para análise, de que se aguarda o resultado, de forma a adequar o procedimento, perspetivando-se a abertura dos pontos de água, assim que os resultados o permitam", afirmou ao CM o Conselho de Administração do CHO.