Agricultores protestam contra aumento de preços no Fundão

Os agricultores do distrito de Castelo Branco reuniram-se esta segunda-feira numa marcha lenta, no Fundão, e protestaram contra os aumentos dos custos de produção, resultantes da crise energética e da guerra.A iniciativa, promovida pela Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco (ADACB) concentrou tratores e máquinas agrícolas na zona industrial do Fundão, que se dirigiram até à sede da associação, passando pelo centro da cidade.

Entre o som das buzinas, os agricultores protestaram contra a subida dos preços dos combustíveis, energia, rações e fertilizantes para valores como “não há memória”, referiu o presidente da ADACB.