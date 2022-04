Bruno Fernandes escapa ileso a acidente de viação em Inglaterra

Médio português bate com o seu Porsche Panamera quando estava a caminho do treino.

Bruno Fernandes, médio internacional português, esteve esta terça-feira envolvido num acidente de viação, quando se dirigia, durante a manhã, para Carrington, onde se situa o centro de treinos do Manchester United. O jogador de 27 anos escapou ileso do embate entre o seu Porsche Panamera híbrido (no valor de 218 mil euros) e um Volkswagen Tiguan, tendo inclusivamente participado, pouco depois, no treino da equipa dos ‘red devils’.









O acidente aconteceu numa via de dois sentidos, mas bastante estreita. Os carros tocaram-se de frente (do lado direito), o que produziu algum estrondo e um enorme susto, pois os airbags de ambos os veículos foram ativados. Bruno Fernandes apanhou depois boleia do companheiro de equipa Juan Mata.

Mais tarde, Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, no lançamento do jogo com o Liverpool, confirmou que Bruno Fernandes treinou normalmente. “O acidente aconteceu quando ele estava a caminho do treino. Tanto quanto sei, não houve feridos. O Bruno vai jogar frente ao Liverpool, claro”, adiantou.



Duelo com o Liverpool esta terça-feira



Com Bruno Fernandes, segundo palavras do técnico Rangnick, mas com algumas baixas como Cavani, Shaw ou McTominay, o Man. United joga esta terça-feira (20h00, Sport TV 1) no terreno do Liverpool, em jogo em atraso da 30ª jornada do campeonato inglês.